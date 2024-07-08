Явка на втором туре выборов побила рекорд 1981 года.

Во Франции завершился второй тур парламентских выборов, который длился 6-7 июля. Так, на первом месте партия "Новый народный фронт", на втором - президентская коалиция Эмманюэля Макрона "Вместе!", а третью строчку заняло ультраправое "Национальное объединение", сообщает Le Monde.

Издание отметило, что "Новый народный фронт" получил 182 места в парламенте, "Вместе!" - 168 мест, а "Национальное объединение" - 143 места.

Известно, что всего в парламенте Франции 577 мест. Соответственно, оставшиеся распределились между кандидатами не из коалиций, среди них также есть отдельные представители "правых" и "левых" сил. Явка на втором туре выборов побила рекорд 1981 года.

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"Ни одна партия не получила большинства (289 мест) для формирования правительства", - пишет Le Monde.

Также в материале отметили, что в первом туре, который состоялся 30 июня свои мандаты получили 76 депутатов, среди них:

от "Национального объединения" - 39,

от "Нового народного фронта" - 32,

от коалиции Макрона "Вместе" - 2.

Выборы во Франции - последние новости

Как ранее писал УНИАН, 9 июня Макрон объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 30 июня и 7 июля. Он заявил, что поражение его лагеря на выборах в Европарламент "не является хорошим результатом для партий, которые защищают Европу".

Также УНИАН сообщал, что по результатам первого тура выборов во Франции, ультраправые одержали убедительную победу. "Национальное объединение" и его союзники получили более трети голосов.

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