Также партии Ле Пен не предоставили должностей в Бюро Национальной ассамблеи.

Ультраправая партия "Национальное объединение", лидером которой является Марин Ле Пен с пророссийскими взглядами, не получила ни одной важной должности в Национальной ассамблее после выборов в стране. Ле Пен возмутилась по этому поводу и отметила, что это "позорный маневр". Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X.

По информации издания BFM TV, сегодня, 20 июля, во Франции избрали руководителей восьми постоянных комиссий нижней палаты парламента.

"Соглашение, заключенное между макронистами и Лораном Вокезом, чтобы предоставить последнему представительство, на которое законно имело право "Национальное объединение" в Бюро нашей Ассамблеи, является позорным маневром. Почти 11 миллионов избирателей были таким образом лишены права голоса в пользу партии, набравшей лишь 1,5 миллиона. РН и ее союзники продемонстрировали свое уважение к плюрализму и демократии. Пусть эти люди больше никогда не читают нам лекций на эту тему!", - подчеркнула Марин Ле Пен. Видео дня

Известно, что блок нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона объединился с коалицией левых и правой партией "Республиканцы", чтобы не дать партии Ле Пен получить важные должности.

Кроме того, "Национальному объединению" тоже не предоставили должностей в Бюро Национальной ассамблеи, которое считается руководящим органом парламента Франции.

Выборы во Франции - что известно

Как писал УНИАН, 8 июля во Франции завершился второй тур парламентских выборов, который длился 6-7 июля. Первое место получила партия "Новый народный фронт", на втором - президентская коалиция Эмманюэля Макрона "Вместе!", а третью строчку заняло ультраправое "Национальное объединение".

В то же время правоохранители проверяют лидера "Национального объединения" Франции Марин Ле Пен из-за подозрений в незаконном финансировании своей президентской кампании. Отмечается, что Марин Ле Пен - не единственная, на кого CNCCFP пожаловалась в прокуратуру.

Вас также могут заинтересовать новости: