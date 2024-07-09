По информации телеканала BFMTV, Марин Ле Пен - не единственная, на кого CNCCFP пожаловалась в прокуратуру.

Лидерку "Национального объединения" Франции Марин Ле Пен проверяет прокуратура Парижа из-за подозрений в незаконном финансировании своей президентской кампании.

Прокуратура приняла такое решение после того, как Национальная комиссия по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP) в апреле 2023 года подготовила доклад по поводу счета кампании Ле Пен на президентских выборах 2022 года. Расследование началось недавно, сообщает BFMTV, не уточняя детали.

Во Франции во время предвыборных кампаний кандидатам запрещено превышать установленный лимит расходов и, если это условие выполнено, государство возмещает часть их расходов на кампанию.

Видео дня

Если же кандидаты не соблюдают требования, CNCCFP может внести изменения в избирательные счета, уменьшить сумму полагаемого возмещения и, если необходимо, передать дело для расследования.

По информации телеканала, Марин Ле Пен - не единственная, на кого CNCCFP пожаловалась в прокуратуру.

Выборы во Франции - детали

Согласно результатам первого тура выборов во Франции, ультраправые одержали убедительную победу. "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен получило более трети голосов.

Однако после второго тура парламенстких выборов первенство получила партия "Новый народный фронт". На второй строчке - президентская коалиция Эмманюэля Макрона "Вместе!", а "Национальное объединение" заняло лишь третье место.

Вас также могут заинтересовать новости: