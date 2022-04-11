Россия не отказывается от переговоров с Украиной.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит переговорный процесс с Киевом, но боевые действия в настоящее время приостанавливать не будут.

Об этом Лавров заявил в интервью пропагандистам из России 24.

"Не вижу причин, по которым их (переговоры) не можем продолжать, хотя украинская сторона каждый раз выворачивается, бывает, на 180 градусов, отвергая то, что она сама предлагала несколько дней назад, например. Однако мы люди терпеливые и настойчивые", - заявил глава российского МИДа.

При этом пауз в боевых действиях не будет. По словам Лаврова, накануне первого раунда переговоров Путин якобы дал приказ прекратить огонь, но Украина "не ответила взаимностью".

"Когда мы убедились, что украинцы и не собирались отвечать взаимностью, было принято решение, что на следующие раунды переговоров никаких пауз не будет. Пока не будут достигнуты окончательные договоренности, пока не будут подписаны", - ответил Лавров.

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромленные украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Наступление в районе Донбасса уже началось. Агрессор будет пытаться прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 19 500 оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

В результате действий армии РФ беженцами стали уже 11,4 миллиона граждан, 7,1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в других украинских регионах. Россияне убили уже 183 ребенка.

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