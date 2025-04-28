Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, заявил он.

Глава МИД России Сергей Лавров озвучил условия России для достижения мирного урегулирования, главное и безусловное - это международное признание принадлежности России всех оккупированных украинских территорий. Об этом он заявил в интервью бразильской газете O Globo, сообщает российский МИД.

"Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер", – заявил Лавров.

Среди других требований:

Видео дня

Украина не вступает в НАТО, получает внеблоковый статус.

Демилитаризация и денацификация Украины

Отмена законодательного запрета "на переговоры с РФ";

С России снимают санкции, отменяют судебные иски и ордеры на арест и возвращают замороженные активы;

Россия не передает контроль над Запорожской АЭС США и Украине;

В Украине отменяют законы, ограничивающие использование русского языка, культуры, церкви, СМИ.

Мирные переговоры

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам с Украиной "без условий". По его словам, данную готовность глава Кремля выразил на встрече со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Позже он добавил, что Россия ждет "сигнала" от Украины о возобновлении прямых переговоров по завершению войны.

Президент Дональд Трамп активно продвигает мирный план, который предусматривает признание Крыма частью России, де-факто признание российского контроля над оккупированными территориями и отказ Украины от вступления в НАТО.

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