По словам Лаврова, Украина нарушила мораторий на атаки по энергообъектам.

Москва готова искать баланс интересов в вопросе завершения войны в Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью CBS News.

В частности, он опроверг то, что Россия не готова ни на какие уступки для завершения войны. Также он высказался о принадлежности Крыма.

"Трамп сказал правду о принадлежности Крыма, он понимает, что Россия не ведет переговоры о целостности своей территории", - сказал Лавров журналистам.

Также глава МИД РФ заявил, что Москва не получала от Вашингтона предложений об отмене санкций. Тем не менее он заверил, что США заинтересованы в совместном ведении бизнеса с Россией.

Кроме того, Лавров добавил, что ЗАЭС якобы "находится в надежных руках". По его словам, эту мысль Россия хочет донести до США. Он подчеркнул, что "изменения в подконтрольности станции невозможны".

Помимо этого Лавров в разговоре с ведущей американского телеканала не упустил возможности обвинить Украину в срыве переговоров и нарушении моратория на атаки по энергообъектам.

"Европейцы и Зеленский хотят сделать из мирной инициативы Трампа инструмент для усиления Украины, это вряд ли то, чего хочет президент США", - сказал он.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что США не выйдут из переговоров по войне в Украине. Он отметил, что об этом ему лично сообщил президент США Дональд Трамп.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам с Украиной "без условий". По его словам, данную готовность глава Кремля выразил на встрече со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

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