Представитель Кремля отметил, что Москва якобы демонстрирует готовность вести такой контакт без предварительных условий.

Россия ждет "сигнала" от Украины о возобновлении прямых переговоров по завершению войны. Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистскому ТАСС.

"Продолжается "специальная военная операция". Продолжаются усилия США по выводу процесса в мирное русло. Неоднократно подтверждалась готовность российской стороны, президента без всяких условий к началу переговорного процесса с Украиной", - заявил Песков.

Представитель Путина подчеркнул, что Москва ждет от Киева сигнал о возобновлении прямых переговоров, добавив о том, что украинская власть якобы имеет "юридический запрет" на такие действия.

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"Киев должен предпринять какие-то действия по этому (прямым переговорам - УНИАН). У них же есть юридический запрет на это. Пока мы не видим никаких действий", - добавил он.

В то же время спикер Кремля заявил, что нового разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом пока не запланировано. Впрочем, такой разговор может быть оперативно согласован при необходимости.

Песков также прокомментировал заявления Зеленского о том, что подразделения ВСУ все еще присутствуют в Курской области, несмотря на заявления РФ об "освобождении" региона. Он заявил, что стоит ориентироваться на данные Путина по этому поводу.

Мирные переговоры

Как известно, переговорный процесс между Украиной, США и Россией остается сложным и противоречивым. Несмотря на активные дипломатические усилия, ключевые разногласия между сторонами являются нерешенными.

Президент Дональд Трамп активно продвигает мирный план, который предусматривает признание Крыма частью России, де-факто признание российского контроля над оккупированными территориями и отказ Украины от вступления в НАТО.

Президент Владимир Зеленский категорически отвергает любые уступки по Крыму и другим оккупированным территориям. Кроме того, страна настаивает на предоставлении четких международных гарантий безопасности.

В Москве на днях заявили, что якобы готовы к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Ранее кремлевский правитель Путин требовал, чтобы сначала Киев полностью вывел войска из четырех областей.

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