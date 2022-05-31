Они будут отключены от кабельной, спутниковой и интернет-трансляции в ЕС.

Европейский Союз в рамках шестого пакета санкций против РФ отключит российские каналы – Rossiya24, TV center International, RTR Planeta от кабельной, спутниковой и интернет-трансляции в ЕС.

Такое решение согласовали министры Евросоюза в рамках шестого пакета санкций, сообщает Министерство культуры и информационной политики.

В МКиП отметили, что блокирование этих трех российских каналов в ЕС является важным достижением информационно-дипломатического фронта.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выразил благодарность международным коллегам, которые всесторонне поддержали это предложение: вице-премьер-министру и министру культуры и национального наследия Польши Петру Глинскому, министру культуры Литвы Симонасу Кайрису, вице-президенту Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вере Юровой и другим министрам культуры ЕС и депутатам. Также Ткаченко поблагодарил вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Российская пропаганда - убивает ментально, ей не место в цивилизованных странах. Поэтому ее запрет в ЕС – большой шаг в борьбе с врагом", – отметил Ткаченко.

Ранее в Европейском Союзе уже были запрещены каналы Sputnik и Russia Today.

Как сообщал УНИАН, лидеры стран Европейского Союза пришли к соглашению о частичном запрете импорта российской нефти в ЕС. Также они поддержали отключение "Сбербанка" от системы SWIFT.

Теперь Евросоюз сможет запретить ввоз около 2/3 закупаемой им нефти из Российской Федерации, тем самым "сокращая огромный источник финансирования ее военной машины".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил, что Европа должна продемонстрировать силу и согласовать шестой санкционный пакет.

Напомним, что пятый пакет санкций против России вступил в силу 8 апреля. В него вошел запрет на покупку российского угля с августа 2022 года и запрет российским кораблям заходить в порты ЕС.

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