Эдгарс Ринкевичс отметил, что решение приняли из-за зверств РФ в Украине

Правительство Латвии решило понизить уровень дипломатии с Российской Федерации. Решение принято из-за преступлений российских военные в Украине

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter

"Учитывая преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, Латвия понизит дипломатические отношения с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

При этом он пообещал рассказать о принятых решениях после завершения внутренних процедур.

Как ранее сообщал УНИАН, российские дипломаты часто попадают в шпионские скандалы, а после полномасштабного вторжения в Украину представители РФ и вовсе стали нежелательными лицами во многих странах Европы. Так, 14 марта власти Словакии решили выслать из страны трех дипломатов Российской Федерации.

Позже власти Нидерландов решили выслать из страны 17 сотрудников российского посольства, а из Бельгии - 21 дипломата РФ. При этом посольство Нидерландов в РФ частично приостановило работу.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис объявил, что правительство отсылает посла РФ Алексея Исакова в Россию в ответ на войну против Украины.

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