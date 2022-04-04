Посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас в ближайшее время вернется в Литву.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис объявил, что правительство отсылает посла РФ в Россию Алексея Исакова в ответ на войну России против Украины.

Об этом сообщает сайт Литовского национального радио и телевидения.

В то же время было объявлено, что посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас в ближайшее время вернется в Литву. По словам министра, также принято решение о закрытии Генерального консульства Российской Федерации в Клайпеде.

"В ответ на продолжающуюся российскую военную агрессию против суверенной Украины и зверства, совершаемые российскими вооруженными силами в различных оккупированных украинских городах, включая кошмарную бойню в Буче и других украинских городах, литовское правительство приняло решение сократить дипломатическое представительство Литвы. Посол Литвы в Москве в ближайшее время вернется в Литву", - сказал Ландсбергис.

Министр заявил, что Литва проинформировала партнеров Европейского союза (ЕС) и НАТО об этом решении и призвала их сделать то же самое.

Как сообщал УНИАН, Литва решила больше не импортировать природный газ из России, тем самым став первой среди стран ЕС, полностью отказавшейся от российского газа.