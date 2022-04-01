В нидерландском посольстве возложили на Кремль ответственность за гибель сотен людей в Украине.

Посольство Нидерландов в РФ частично приостановило работу из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом диппредставительство сообщило в Фейсбуке.

"Из-за вторжения России в Украину мы были вынуждены приостановить часть нашей деятельности, пока не прекратится война. Мы возлагаем на Кремль ответственность за эту бессмысленную войну, которая уносит множество жизней - как мирных жителей Украины, так и русских солдат. Сейчас не может быть и речи о нормальных отношениях с российским режимом", - говорится в заявлении посольства.

Как сообщал УНИАН, 29 марта стало известно, что Нидерланды выдворили 17 российских дипломатов, которые, по данным спецслужб страны, были шпионами. Всего в Нидерландах было аккредитовано 75 российских дипломатов.

К такому же шагу прибегла и Бельгия. Страна высылает 21 российского дипломата. Их подозревают в шпионской деятельности. Сотрудникам посольства РФ дали две недели, чтобы покинуть страну.

24 марта Министерство иностранных дел Украины заявило о решении сократить численность персонала посольства Беларуси в Киеве до 5 человек. Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства отменяется, а пребывание их и членов их семей на территории Украины объявляется нежелательным.

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