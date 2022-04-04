Дипломатов подозревают в шпионаже.

Власти Германии намерены выслать из страны до сотни сотрудников посольства Российской Федерации. Дипломатов подозревают в шпионаже.

Об этом пишет издание Bild.

Отмечается, что пока что всех подозреваемых проверяют. Процесс может затянуться, вед речь идет про около 100 человек.

"Мы видим масштабы агрессивной деятельности российской разведки по всей Европе. Наверное, мы знаем только десять процентов того, что они делают", – заявил экс-глава британской разведки Джон Саверс.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о более 2 тысяч российских шпионов только в Германии. Агенты РФ собирают информацию о политиках, главах компаний, а также о критиках Кремля.

Как ранее сообщал УНИАН, российские дипломаты часто попадают в шпионские скандалы, а после полномасштабного вторжения в Украину представители РФ и вовсе стали нежелательными лицами во многих странах Европы. Так, 14 марта власти Словакии решили выслать из страны трех дипломатов Российской Федерации.

Позже власти Нидерландов решили выслать из страны 17 сотрудников российского посольства, а из Бельгии - 21 дипломата РФ. При этом посольство Нидерландов в РФ частично приостановило работу.

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