Власти Нидерландов высылают из страны 17 сотрудников посольства Российской Федерации. В Бельгии приняли такое же решение, но вышлют 21 российского дипломата.
Об этом сообщает министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в Twitter.
"Нидерланды высылают 17 сотрудников российской разведки, связанных под дипломатическим прикрытием с российскими представительствами в Нидерландах", - заявил Хукстра.
При этом он указал, что сотрудники посольства РФ представляют угрозу для национальной безопасности страны.
В то же время издание HLN сообщает, что Бельгия высылает 21 российского дипломата. Их подозревают в шпионской деятельности. Сотрудникам посольства РФ дали две недели, чтобы покинуть страну.
Как ранее сообщал УНИАН, российские дипломаты часто попадают в шпионские скандалы. Одной из показательных историй стал скандал с Чехией.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии выслало из страны 18 российских дипломатов, которых идентифицировали как сотрудников спецслужб РФ.
14 марта власти Словакии решили выслать из страны трех дипломатов Российской Федерации.