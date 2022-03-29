Обе страны всего должны покинуть 38 сотрудников посольств РФ.

Власти Нидерландов высылают из страны 17 сотрудников посольства Российской Федерации. В Бельгии приняли такое же решение, но вышлют 21 российского дипломата.

Об этом сообщает министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в Twitter.

"Нидерланды высылают 17 сотрудников российской разведки, связанных под дипломатическим прикрытием с российскими представительствами в Нидерландах", - заявил Хукстра.

При этом он указал, что сотрудники посольства РФ представляют угрозу для национальной безопасности страны.

В то же время издание HLN сообщает, что Бельгия высылает 21 российского дипломата. Их подозревают в шпионской деятельности. Сотрудникам посольства РФ дали две недели, чтобы покинуть страну.

Как ранее сообщал УНИАН, российские дипломаты часто попадают в шпионские скандалы. Одной из показательных историй стал скандал с Чехией.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии выслало из страны 18 российских дипломатов, которых идентифицировали как сотрудников спецслужб РФ.

14 марта власти Словакии решили выслать из страны трех дипломатов Российской Федерации.

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