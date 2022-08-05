Срок действия визовых ограничений неопределенный.

Посольство Латвии в России остановило на неопределенный срок выдачу всех виз для граждан России. Однако осталось единственное исключение.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации", - отметили в дипведомстве.

Единственным исключением для выдачи визы станет необходимость поездки на похороны кого-то из близких родственников.

Причину этого решения в посольстве не назвали.

Как сообщал УНИАН, в Латвии из-за позиции по Украине могут наказать россиян, имеющих и латвийское гражданство-в Сейме есть такой проект закона.

Президент страны пояснил, что некоторые россияне в Латвии явно проукраинские, кое-кто еще не понял, что творится, но постепенно движется в направлении понимания.

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