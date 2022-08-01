Соответствующее заявление в Сейме будет обсуждаться 2 августа.

Второго августа комиссия Сейма Латвии по иностранным делам рассмотрит вопрос признания России террористическим государством.

Об этом сообщил глава парламентской комиссии по иностранным делам Рихардс Колс для Delfi.

"Аморальная война России против Украины - особенно жестокая и варварская, Россия без разбора пытает, калечит и убивает как военнослужащих, так и мирных жителей", - сказал Колс.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС признать Россию государством-спонсором терроризма, потому что поведение рашистов похоже на ИГИЛ.

"Мы видим всю жестокость российских сил, которые на самом деле во многом напоминают ИГИЛ, которую мы всегда называли террористической организацией. Назовем вещи своими именами", - заявил дипломат.

Недавно Сенат США единогласно поддержал резолюцию, которая призывает госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее преступления в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

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