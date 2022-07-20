Среди латвийских россиян позицию РФ по войне с Украиной поддерживает меньшинство, отметил президент Латвии.

В Латвии из-за позиции по Украине могут наказать россиян, имеющих и латвийское гражданство - в Сейме есть такой проект закона.

Россиянам, которые поддерживают войну РФ против украинского государства, грозит лишение гражданства Латвии, рассказал латвийский президент Эгилс Левитс во время интервью каналу RTVi.

По его словам, среди латвийских россиян меньшинство поддерживает позицию России в отношении Украины, и они "находятся вне спектра демократии".

Глава государства добавил, что некоторые россияне в Латвии явно проукраинские. Президент подчеркнул, что кое-кто еще не понял, что творится, но постепенно движется в направлении понимания.

"Если человек нейтральный, значит, он не понял суть дела... одна часть, которая меньшинство, поддерживает российскую позицию. И это означает, что они находятся вне спектра демократии", - сказал он.

Напомним, РФ без объявления войны вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали не только военные объекты, но и гражданские. Только в одном Мариуполе Донецкой области жертвами оккупантов стали более 20 тысяч человек.

Страны Евросоюза, в частности, Латвия, поддержали Украину в борьбе с Россией.

Эгилс Левитс выступал за предоставление нашему государству чего-то похожего на "план Маршалла" для восстановления после боевых действий.

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