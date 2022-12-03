Именно этот человек систематически убеждал главу Кремля в слабости западных стран.

Одним из самых влиятельных сторонников решения президента РФ Владимира Путина напасть на Украину стал российский миллиардер Юрий Ковальчук.

Именно он развивал мысль о том, что такая война может показать Западу силу России, говорится в материале газеты Wall Street Journal.

Он часто встречался с Путиным перед началом войны, а также разговаривал по телефону или видеосвязи. Заявляя об этом, газета ссылается на друга семьи Ковальчука, а также некого экс-сотрудника российской разведки.

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Ковальчук, санкции против которого ввели еще в 2014 году, не только бизнесмен, но и один из крупнейших медиамагнатов. В его владении телеканалы, газеты, соцсети, которые гнут прокремлевскую пропаганду. По мере того, как война РФ в Украине сталкивается с провалами, его медиа становятся все более ценными в арсенале Кремля, считает издание.

Телеканалы 71-летнего Ковальчука спокойно освещали частичную мобилизацию, а также рассказывали об украинской "грязной бомбе" и предсказывали развал США, говорится в публикации. С помощью Ковальчука Путин также укрепляет контроль над интернетом.

Ковальчука, приходят к выводу авторы, больше мотивирует именно патриотическая идеология, а не атрибуты богатства, об этом говорят люди, знакомые с ним. Именно он имеет большое влияние на политику и сотрудников Кремля, а еще помогает владеть акциями для семьи и друзей Путина.

Когда в марте 2020 года началась пандемия коронавируса, Ковальчук был готов сидеть на карантине, чтобы встречаться с Путиным. По словам двух собеседников газеты, Путин и Ковальчук иногда часами обсуждали нарастающий конфликт с Западом и историю России.

Как отмечает издание со ссылкой на экс-сотрудника российской разведки, именно в ходе этих бесед Ковальчук высказывал идеи о том, что Запад слаб и пришло время продемонстрировать военную мощь России, вторгнувшись в Украину.

Нападение РФ на Украину

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля 2022 года, примерно в 5 часов утра по киевскому времени. Российские войска вошли на территорию Украины из России, оккупированного Крыма и Беларуси, также в войну включились подконтрольные Кремлю боевики Л/ДНР. Войска начали наступление по четырем основным направлениям - с севера в направлении Киева, с северо-востока в направлении Харькова, с юго-востока из Донбасса и с юга из Крыма.

Нападению предшествовали концентрация российских войск у российско-украинской границы и вызванный этим кризис в отношениях России и Украины.

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