Он добавил, что до того момента крайне важно поддерживать украинский народ.

Президент США Джо Байден назвал развязанную Россией войну против Украины "отвратительной" и заявил о готовности поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как отметил Байден на пресс-конференции в Белом доме, он не намерен в ближайшее время говорить со своим российским коллегой. Однако он готов это сделать, если Путин продемонстрирует заинтересованность в завершении начатой им войны против Украины.

"Эта война может закончиться одним рациональным способом – если Путин выведет войска из Украины. Конечно, он этого не сделает. За это он заплатил высокую цену, совершил невероятную резню против гражданского населения Украины – бомбил детские сады, больницы, приюты для детей. То, что он делает, – отвратительно", – подчеркнул Байден.

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Байден добавил, что он готов сесть за стол переговоров с Путиным в консультации с Францией и НАТО.

"Позвольте очень осторожно высказаться: я готов поговорить с Путиным, если он действительно заинтересован в том, чтобы найти решение о том, каким может быть выход из этой войны. Этого он еще не сделал. Если это действительно будет так, то я в консультации с моими друзьями из Франции и НАТО буду готов сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы узнать, чего он хочет и что у него на уме", – отметил американский президент.

Он добавил, что до того момента "мы должны поддерживать украинский народ, и это крайне важно".

"Сама мысль о том, что Путин может победить Украину, является невообразимой", – отметил Байден.

Война в Украине: роль Байдена

1 декабря 2022 года стало известно, что президент США Джо Байден обратился в Конгресс за дополнительным пакетом в $37 миллиардов для Украины. Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая сообщила о решении Байдена, заявила, что Штаты будут стоять рядом с Украиной столько, сколько понадобится.

Американский президент также подчеркнул, что США не будут участвовать ни в каких переговорах по войне в Украине без Киева.

Ранее президент США объяснил, почему его страна тратит много денег на помощь Украине. Он отметил, что здесь речь идет не только об украинцах, но и о НАТО и Западе.

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