Блинкен отметил, что Путин говорит о дипломатии и в то же время наносит ракетные удары по Украине. А сейчас он подстрекает к эскалации ситуации.

У США есть прямой дипломатический контакт с Кремлем, но он используется только для предотвращения серьезных угроз, потому что президент РФ Владимир Путин не готов к переговорам о прекращении войны в Украине.

Такое мнение высказал государственный секретарь Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу France 2, передает Голос Америки.

Блинкен уточнил, что этот канал связи использовался, в частности, когда были опасения, что Россия применит ядерное оружие в Украине.

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"Например, был контакт с Россией, потому что было опасение, что они могут применить ядерное оружие, что было бы катастрофой", – сказал Блинкен.

Отвечая на вопрос журналиста, были ли это реальные опасения, Блинкен ответил, что в США "не видели конкретного движения по этому поводу, но все равно есть страх чрезвычайной ситуации".

Несмотря на эти контакты, по словам Блинкена, США и Россия не ведут переговоры относительно войны в Украине, потому что это решение - за Украиной. Блинкен отметил при этом, что президент Украины Владимир Зеленский, "четко дал понять, что в конце будут нужны переговоры, дипломатия".

По мнению Блинкена, время для прямого разговора пришло бы, "если бы мы увидели, что Путин серьезно относился к дипломатии и диалогу". Но пока российская сторона не проявляет готовности к переговорам, сказал Блинкен.

"Что сейчас делает Путин? Хотя он иногда говорит, что готов к дипломатии, он атакует гражданскую инфраструктуру в Украине, – отметил Блинкен. - Проблема в том, что он делает наоборот. Сейчас он подстрекает к эскалации ситуации".

По словам Блинкена, США хотят избежать расширения конфликта.

"Мы не хотим войны с Россией. Мы не хотим третьей мировой войны", – сказал Блинкен, добавив при этом, что "мир должен быть не только на бумаге".

"Нужен мир, но он должен быть справедливым, в соответствии с принципами Устава ООН. И он должен быть устойчивым, потому что нет смысла заключать фальшивый мир, который очень быстро будет отброшен и Россия снова вступит в войну", – пояснил свою точку зрения Блинкен.

Он выразил убеждение, что следует избегать мысли, что этот конфликт можно заморозить, потому что Россия в этом контексте никогда не будет вести переговоры о захваченных силой территориях, и о самих территориях должна договариваться только Украина.

Говоря о будущем России, Блинкен сказал, что не так важно, кто будет во главе страны, как то, какой политики будет придерживаться Россия.

"Все, чего он (Путин - ред.) пытался избежать, он ускорил. На Западе мы не разделены. Наоборот, мы едины и Украина едина как никогда. То, что мы видим в России, является катастрофой для России. Более миллиона россиян уехали. Это может быть хорошо для Путина, потому что именно люди могут быть против него, но это катастрофично для России", – сказал Блинкен.

Заявление Байдена о готовности к переговорам с РФ

Президента США Джо Байден сказал, что готов сесть за стол переговоров с Путиным с участием Франции и НАТО, чтобы узнать "чего он хочет и что у него на уме". Он отметил, что разговор может состояться, если Путин "продемонстрирует заинтересованность в завершении начатой им войны против Украины".

В Кремле сразу же отреагировали на заявление президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с Путиным. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что отказ Штатов признать аннексированы территории "усложняет поиск почвы для взаимного обсуждения".

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