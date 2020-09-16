Прежний глава правительства Синдзо Абэ 28 августа подал в отставку по состоянию здоровья.

Парламент Японии большинством голосов поддержал кандидатуру Ёсихидэ Суги на пост премьер-министра.

Читайте такжеПравящая партия Японии избрала нового председателя: что он нем известноОн стал первым новым премьером почти за восемь лет, сообщает Би-би-си.

За Сугу проголосовали 314 из 465 членов нижней палаты парламента Японии.

Прежний глава правительства Синдзо Абэ 28 августа подал в отставку по состоянию здоровья.

Ожидается, что Суга, близкий союзник Абэ, продолжит политику своего предшественника.

Ранее правящая Либерально-демократическая партия Японии избрала 71-летнего Сугу своим новым лидером.

Суга будет возглавлять правительство до очередных всеобщих выборов в сентябре 2021 года.

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Автор: Елена Билык