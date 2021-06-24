Одному из участников бревно пронзило живот, другой душил свою подругу в ссоре за одеяло.

В штате Кентукки прошел музыкальный фестиваль Redneck Rave. Мероприятие сопровождалось жестокими стычками и кровавыми эпизодами. Полиция задержала 48 человек, 14 из них были арестованы.

О ситуации на фестивале сообщает VICE. Мероприятие было организовано кантри-рэпером Джастином Таймом и стартовало в прошлую среду. На протяжении пяти дней фестиваля полиция задерживала участников за различные преступления.

Так, обычным делом на фестивале были наркотики. В одном из инцидентов стычка двух человек закончилась поножовщиной – один из участников достал нож и перерезал противнику горло, а затем скрылся в толпе. Подозреваемого все еще не нашли.

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В другом эпизоде 29-летний житель Миссури подозревается в том, что удушил свою девушку до потери сознания, потому что они поссорились из-за одеяла. Ему предъявили обвинения.

Один из участников фестиваля попал в несчастных случай, управляя вездеходом. Он врезался в бревно, которое пронзило ему живот. Когда мужчину везли в больницу, бревно оставалось там.

Как сообщает New York Post, один из участников фестиваля потерял часть пальца, потому что автомобиль наехал ему на руку. Десятки людей обратились к медика с менее серьезными травмами.

Организаторы считают, что фестиваль прошел хорошо, несмотря на имевшие место «случайности. Хотя и признают, что многие вещи на мероприятии можно улучшить.

Следующий «Реднек рейв» запланирован на октябрь.

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Автор: Дмитрий Захаров