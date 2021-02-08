Местные жители говорят, что разноцветная вода в этих краях не редкость.

Село Дженгот в индонезийской провинции Центральная Ява затопило водой красного цвета.

Об этом сообщает Bangkok Post.

Местные жители говорят, что разноцветная вода в этих краях не редкость. В январе другое село уже затапливало водой, только в тот раз она была ярко-зеленого цвета.

"Иногда на дорогах можно увидеть пурпурные лужи", - рассказывают очевидцы в Twitter.

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Причиной красного цвета воды стало подтопление батиковых фабрик в городе Пекалонган, недалеко от Дженгота. Соответствующую окраску вода приобрела из-за красителей, которые хранились на фабрике.

В то же время чиновники утверждают, что красная вода не опасна для людей и экологии.

"Краситель исчезнет через некоторое время, когда смешается с дождем", - заверил руководитель управления по чрезвычайным ситуациям города Пекалонган.

Endonezya’nın Jenggot köyünde şiddetli yağmurların yol açtığı sel sonrası suların kumaş fabrikasından sızan boya ile karışmasıyla sokaklar kırmızıya büründü. pic.twitter.com/2C8y7kDq6z — Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) February 6, 2021

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Автор: УНИАН