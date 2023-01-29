В то же время уменьшение зависимости российских военных от "вагнеровцев" под Бахмутом уменьшает влияние Пригожина в РФ.

Кремль обратился к владельцу ЧВК"Вагнера" Евгению Пригожину, чтобы пережить тяжелый период после кульминации наступления российских военных в Луганской области летом 2022 года.

По мнению аналитиков ISW это ввело Пригожина в заблуждение, заставив его переоценить свое значение в российской армии и политической сфере. В то же время снижение зависимости армии РФ от сил ЧВК вокруг Бахмута уменьшает его влияние.

По словам экспертов, Кремль, вероятно, уже постепенно лишает Пригожина привилегий. Минобороны России предприняло новые усилия по профессионализации армии. В случае успеха они приведут к маргинализации параллельных воинских формирований, таких как ЧВК "Вагнера".

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Отмечается, что Пригожин ощущает и компенсирует снижение своего влияния. В частности, он начал нападать на националистическую фракцию ветеранов. Несмотря на это, ему предъявили обвинения во взяточничестве, которые могут еще больше подорвать его репутацию независимо от их обоснованности.

ЧВК "Вагнера": последние новости

Несколько раньше американское правительство официально признал "группу Вагнера" международной преступной организацией и ввел санкции против нее и связанных с ней лиц и компаний

По данным ГУР, Пригожин непосредственно не руководит боевыми отрядами. Его функция преимущественно медийная и политическая. Кроме того, он занимается финансированием и обеспечением ресурсной базы.

28 января командир роты батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Украины Евгений Оропай заявил, что ВСУ полностью контролируют Бахмут, "Вагнера" больше нет.

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