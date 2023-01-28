По словам спикера, одной из основных задач "вагнеровцев" в Украине является создание для них политической перспективы в России после замены Путина.

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин напрямую не руководит боевыми отрядами. Его функция преимущественно медийная и политическая.

Кроме того, он занимается финансированием и обеспечением ресурсной базы. Об этом сказал пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Если мы говорим о Пригожине, то его ключевая функция – медийная и политическая. Он напрямую не руководит боевыми отрядами, он не возглавляет штаб. То есть его задача - это обеспечение ресурсной базы, финансирование. Это собственно бизнес весь этот теневой на территории РФ и за рубежом. Ну и пиар, и политическое будущее", – отметил Юсов.

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По его словам, одной из основных задач "вагнеровцев" на территории Украины является создание для них политической перспективы в России после замены президента РФ Владимира Путина. Юсов добавил, что недавние кадровые перестановки в высшем военном руководстве России направлены на то, чтобы снизить активность ЧВК. По оценке ГУР, санкции и признание ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией уменьшат денежные потоки, которые они смогут использовать для войны против Украины.

ЧВК "Вагнера": последние новости

Несколько раньше американское правительство официально признал пригожинскую "группу Вагнера" международной преступной организацией и ввел санкции против нее и связанных с ней лиц и компаний. В Госдепе заявляли, что Вашингтон активно работает над "нейтрализацией"деятельности ЧВК "Вагнер". Советник Госдепартамента США Дерек Чолле пояснил, что Штаты не будут просто наблюдать за попытками организации вербовать в свои ряды наемников со всех уголков мира.

По оценке американского Института изучения войны, это решение значительно усложнит для "группы Вагнера" ее деятельность за пределами России и подконтрольных ей оккупированных территорий Украины.

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