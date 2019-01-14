Вселенский патриарх Варфоломей из-за автокефалии ПЦУ много вытерпел от Москвы и еще натерпится - патриарх Филарет

По словам патриарха Филарета, вопреки огромному давлению России вселенский патриарх Варфоломей признал ПЦУ автокефальной.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что вселенский патриарх Варфоломей из-за автокефалии для Православной церкви Украины много вытерпел от Москвы и еще натерпится.

Как сообщили в пресс-центре ПЦУ, об этом почетный патриарх Филарет заявил во время проповеди в столичном храме иконы Божией Матери «Живоносный Источник» 13 января.

«Сколько лет мы делали все для того, чтобы признали нас, что мы независимая украинская церковь. И был ответ? «Вы раскольники», «вы неканонические», «вы не имеете благодати», «у вас крещение не действительно», «отпевать у вас нельзя» и прочее», - заявил он.

По словам почетного патриарха Филарета, вопреки огромному давлению России вселенский патриарх Варфоломей признал ПЦУ автокефальной. «И мы ему благодарны за это! Он тоже вытерпел за это много от Москвы, и еще вытерпит. И мы благодарны нашему президенту, потому что благодаря его мудрости, его настойчивости мы получили томос», - сказал он.

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«Но если бы не было Киевского патриархата, который вырос, как из горчичного зерна, то ничего бы не было. Помните 1992 год, какой маленькой была наша церковь? Я помню, как покойный патриарх (РПЦ) Алексей сказал: «поиграют в свою независимость и вернутся». Так на нас смотрели. А потом церковь стала наибольшей в Украине ... И поэтому все это совершалось по воле Божьей, потому что Бог создал такие условия», - убежден он.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.