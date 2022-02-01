Глава МИД Британии накануне заявила о подготовке министерством "улучшения санкционного законодательства".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал "неприкрытой атакой" заявления МИД Британии насчет новых санкций против России в случае ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом говорилось в его ответе в комментарии журналистам 31 января, цитирует пропагандистское ТАСС.

"Санкции- это что-то легитимное и что-то оформленное решением Совета Безопасности ООН. В данном случае речь о неприкрытой атаке на бизнес", - ответил пресс-секретарь российского президента.

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По его словам, Россия даст свой ответ, учитывая национальные интересы, на "атаку" Лондон против российского бизнеса, если такая произойдет.

"Атака одной отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, предусматривает соответствующие меры, и эти меры будут сформулированы исключительно с учетом наших собственных интересов, исходя из наших собственных интересов в случае, если это понадобится", - сказал Песков.

Заявление МИД Британии представитель Кремля назвал "тревожным", которое "демонстрирует непредсказуемость" Лондона.

Кроме того, в Москве считают, что новые санкции подрывают инвестиционную привлекательность Соединенного Королевства "и вообще привлекательность Британии как таковой".

Глава МИД Британии Элизабет Трасс накануне заявила в эфире британского телевидения о подготовке ее министерством "улучшения санкционного законодательства".

Речь идет о включении компаний и лиц, связанных с дестабилизационной деятельностью РФ против Украины. Элизабет Трасс добавила, что у "олигархов Путина не получится спрятаться".

Также министр не исключила, что речь может идти о конфискации имущества российских олигархов на территории страны.

Британия совместно с США и ЕС работает над разработкой инструментов влияния на Кремль, чтобы предотвратить возможное полномасштабное вторжение РФ в Украину.

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