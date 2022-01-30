Правительство готовит "улучшенное законодательство о санкциях", которое будет нацелено на Россию.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ее "приоритетом номер один" является сдерживание России от вторжения в Украину.

Об этом шла речь в программе Sky Trevor Phillips.

"На неделе мы представим меры по улучшению санкционного законодательства", - сказала Трасс.

Она уточнила, что изменения будут касаться того, кто может попадать в санкционные списки, связанные с деятельностью по дестабилизации ситуации в Украине.

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"Мы собираемся расширить перечень, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции", - добавила Трасс, заявив, что у "олигархов Путина" не получится спрятаться.

Трасс подчеркнула, что сдерживание российской агрессии является приоритетом. Она подчеркнула, что единственный способ остановить ее - если президент РФ Владимир Путин "поймет цену этой акции".

Глава МИД Великобритании не раскрыла подробностей касательно того, какие именно изменения будут внесены, и какие физические и юридические лица попадут под них.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об увеличении военного вклада в Североатлантический альянс. Решение принято на фоне угрозы полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину. По словам политика, число контингента в Эстонии увеличат в два раза - с 900 до 1800 военных.

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