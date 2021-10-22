Мужчина умудрился одновременно играть на музыкальном инструменте, следить за нотами и управлять автомобилем.

Канадская полиция зафиксировала довольно необычное нарушение правил дорожного движения, обнаружив водителя, который во время езды за рулем автомобиля решил помузицировать.

Об этом сообщает CBC.

Инцидент произошел в городе Берлингтон, провинция Онтарио. 20 октября дорожный инспектор оштрафовал здесь водителя, игравшего на флейте во время управления машиной.

40-летний мужчина держал духовой инструмент обеими руками и следил за нотами на размещенном на торпеде планшете iPad.

Читайте такжеВ Канаде пара переправила через залив свой 100-летний дом (фото)Когда его только заметили, на светофоре горел красный свет, но, как только загорелся зеленый, музыкант тронулся с места, продолжив при этом играть.

"Я не могу сказать, какая песня исполнялась на флейте в то время", - признался инспектор Стив Элмс, который наказал нарушителя.

В связи с этим канадцу предъявили обвинение в отвлечении внимания при вождении автомобиля и выписали штраф на 615 канадских долларов (около 13,1 тыс. гривень). Кроме того, его ждет судебное слушание, по итогам которого мужчине могут начислить три штрафных балла.

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Автор: Станислав Кожемякин