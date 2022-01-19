Очевидцы видели, как авто девушки мчалось по льду за несколько секунд до того, как провалиться.

В Канаде девушка делала селфи на своей машины, пока та уходила под ледяную воду.

На снимке, сделанном с берега реки Ридо в Оттаве и опубликованном пользовательницей Линдой Дуглас в Twitter, видно, как желтая машина медленно тонет, провалившись под лед, а неизвестная девушка в красном зимнем пальто и шапке фотографирует себя, стоя на заднем стекле.

Однако инцидент не закончился трагедией. Очевидцы засняли, как двое неравнодушных людей отправили к девушке каяк, она села в него и выбралась из ледяной ловушки.

Также люди видели, как авто девушки мчалось по льду за несколько секунд до того, как провалиться.

"Мы были в Карсе, и эта машина пролетела прямо по реке. Меня потрясло то, как быстро она ехала… и то, что это была машина на чертовой реке! Ей повезло, что она больше никому не причинила вреда", - написала в Twitter очевидица Джули Боуман.

На место прибыла полиция. В пресс-релизе правоохранителей говорится, что все случилось во второй половине дня в воскресенье, 16 января, в районе Олд-Милл-Уэй, недалеко от парка Уайт-Хорс. Полицейские отметили, что водителя спасли местные жители, "воспользовавшись каяком и сообразительностью".

Девушка не пострадала, однако впоследствии ей предъявили обвинение в опасном вождении.

"Автомобиль все еще находится в реке и может представлять опасность для любопытных зевак, выходящих на лед. В той части реки лед тонкий по сравнению с другими участками. Ледовые условия в это время года могут быть непредсказуемыми", - добавили правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в Бельгии женщина сорвалась с 30-метровой высоты при попытке сделать селфи.

А в Испании умерла украинка, сорвавшаяся со скалы во время селфи.

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