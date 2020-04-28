Wall Street Journal: В США тайная группа ученых и миллиардеров работает над "Манхэттенским проектом" против COVID-19

Группа работает над сбором наиболее перспективных исследований в борьбе с пандемией и делает так, чтобы эти данные увидели нужные люди в Белом доме.

Около десятка заметных ученых США, миллиардеров и промышленных титанов говорят, что у них есть ответ на пандемию коронавируса. И они нашли тайный путь, как представить свой план Белому дому.

Об этом пишет Wall Street Journal. Разношорстную группу возглавляет 33-летний врач Том Кэхилл, который стал венчурным инвестором. Он живет в небольшой съемной квартире возле стадиона Фенвей Парк в Бостоне. У него есть только один приличный костюм, а еще очень много связей, которые позволяют ему влиять на решения правительства США в войне против COVID-19.

Читайте такжеNew York Times: Большинство зараженных коронавирусом в США даже не подозревают об этом

"Эти ученые и их союзники называют свою работу "Манхэттенским проектом эпохи карантина", ссылаясь на название группы ученых времен Второй мировой войны, которая принимала участие в разработке атомной бомбы. На этот раз ученые объединяют мозги и деньги, чтобы получить квинтэссенцию передовых идей, собранных со всего мира", - пишет Wall Street Journal.

Издание пишет, что группа называется "Ученые за остановку COVID-19" (Scientists to Stop Covid-19). В нее входят биохимики, иммунобиолог, нейробиолог, хронобиолог, онколог, гастроэнтеролог, эпидемиолог и ядерный физик. Среди ученых в центре проекта - биолог Майкл Росбаш, лауреат Нобелевской премии 2017 года.

"Без сомнения, я среди них наименее квалифицированный", - говорит он.

Группа, о работе которой ранее не было ничего известно, выступила посредником для фармакологических компаний, которые ищут надежную связь с влиятельными людьми в администрации Дональда Трампа. Они работают удаленно как свободная комиссия по рецензированию исследований о коронавирусе, отсеивая ложные исследования. Только перспективные разработки попадают на стол чиновников США, которые принимают политические решения. Группа подготовила конфиденциальный доклад на 17 страниц, в котором были описаны неортодоксальные методы борьбы с коронавирусом. Одной из идей, например, было лечить пациентов мощными препаратами от эболы, но в гораздо больших дозах, чем раньше.

Читайте такжеСпецслужбы десятки раз предупреждали Трампа об опасности коронавируса - СМИ

Управление продовольствия и медикаментов США, а также Департамент по делам ветеранов уже реализовали некоторые из рекомендаций. В частности, они сократили производственные нормы и требования для определенных лекарств, необходимых для борьбы с коронавирусом. Директор Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз согласился с большей частью рекомендаций из доклада группы. Об этом свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении Wall Street Journal. Доклад был передан вице-президенту Майку Пенсу, который возглавляет группу в Белом доме по борьбе против коронавируса.

Главный актив доктора Кэхилла - его связи, которые он нажил через свою инвестиционную фирму. Среди его контактов миллиардеры, такие как соучредитель PayPal Питер Тиль, основатель инвестиционной компании Raptor Group Джеймс Паллота и финансист Майкл Милкен. Благодаря им доктор Кэхилл получил достаточную легитимность, чтобы пробиться к чиновникам США в разгар кризиса. Он и его группа часто дают советы Нику Айерсу, который давно работает помощником Майка Пенса.

Читайте такжеPolitico: В США проверяют, может ли кто-то сделать из коронавируса биологическое оружие

Издание пишет, что никто из участников группы не получит финансовой выгоды от текущей деятельности. Они утверждают, что мотивированы возможностью использовать свои связи и сбалансированную научную информацию для борьбы с COVID-19, которая на федеральном уровне и на уровне штатов проходит с проблемами.

"Мы можем потерпеть неудачу. Но если все удастся, это может изменить мир", - сказал химик из Гарвардского университета и участник группы Стюарт Шрайбер.