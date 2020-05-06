Associated Press: Коронавирус превратил 2020-й год на 1918-й, несмотря на весь научный прогресс

В разгар пандемии COVID-19 правительства делают те же ошибки, что и сто лет назад, когда испанский грипп убивал миллионы людей.

За годы годы между двумя смертельными пандемиями: испанского гриппа с одной стороны и COVID-19 с другой, - мир много узнал о вирусах, вылечил много болезней, создал эффективные вакцины и разработал быстрые средства связи. Он построил широкие сети здравоохранения.

Но история все равно повторяется. Опять все массово носят маски. Человечество вновь оказалось не способным подавить новую болезнь, прежде чем сотни тысяч пациентов умрут. Об этом пишет Associated Press.

Так же, как и в 1918 году, люди снова слышат пустые уверения, которые противоречат реальности в переполненных больницах и моргах. Тем временем их сбережения истощаются. А шарлатанство процветает. Столетие тому назад больным советовали натирать грудь луком. А теперь президент США Дональд Трамп говорит об инъекциях антисептика. Хотя теперь американский лидер оправдывается, что пошутил.

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В 1918 году ни у кого не было вакцины или лекарств для борьбы с большой пандемией гриппа, которая охватила мир и убила более 50 миллионов людей. Так же и сейчас нет ничего, что помогло бы преодолеть коронавирус. Современная наука быстро идентифицировала новый коронавирус, разобрала его генетический код и разработала тесты для диагностики, пользуясь знаниями, которых в 1918 году еще ни у кого не было. Это дало людям шанс держаться подальше от инфекции, по крайней мере, в тех странах, которые быстро начали массово проверять своих граждан. США, правда, этого не сделали.

Но советы, как избежать заражения и что делать в случае заболевания, почти не изменились за столетие. Еще один факт, который объединяет прошлое с современностью, - это то, что президенты США тогда и сейчас не своевременно осознали серьезность угрозы. Трамп объявил победу над болезнью еще до того, как она по-настоящему пустила корни в США. А когда это произошло, он запустил массовый поток дезинформации. Ошибкой же президента Вудро Вилсона было его молчание.

Историки говорят, что Уилсон ни разу не заговорил об испанском гриппе, который массово убивал американцев. Он продолжал молчать даже после того, как сам заразился. По словам автора книги "Великий грипп" Джона Барри, президент США в начале 20-го века максимально сосредоточился на Первой мировой войне.

Как и в случае COVID-19, пандемия 1918 года началась из-за вируса, который передается респираторно и перепрыгнул на людей с животных. Барри замечает, что он передавался так же и вызвал схожие патологии. Социальное дистанцирование, мытье рук и маски стали главными средствами контроля болезни как в прошлом, так и сейчас. Медицинские советы столетней давности полностью повторяют современные.

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"Если заразились, оставайтесь дома, отдыхайте, согревайтесь, пейте побольше горячего и ждите, пока симптомы пройдут", - говорил комиссар Чикаго по здравоохранению Джон Дилл Робертсон в 1918 году.

"А потом сохраняйте осторожность. Наибольшая опасность заключается в начале пневмонии или чего-то подобного после того, как грипп пройдет", - добавлял он.

Однако, есть и некоторые важные отличия между пандемиями в 2020-м и 1918-м годах. Испанский грипп особенно опасен для здоровых людей в возрасте от 20 до 40 человек. И это были те люди, которые как раз служили в армии. Парадоксальной причиной было то, что их иммунные системы быстро и агрессивно реагировали на инфекцию. Антитела массово атаковали грипп, как солдаты из траншей в Европе.

"Иммунная система бросала весь свой арсенал против вируса. Полем битвы были легкие. И легкие были уничтожены в результате этой битвы", - сказал Барри.

Среди тех, кто умер от испанского гриппа был Фридрих Трамп, прадед нынешнего президента США. Среди тех, кто заразился и выздоровел были лидеры Великобритании, Германии и США, а также короли Испании и будущий американский президент Франклин Рузвельт, который был помощником секретаря ВМС. Но наибольше пострадали от пандемии люди со средним достатком и бедные на переполненных улицах городов и в жарких заводах.

В сентябре 1918 года началась вторая волна испанского гриппа, которая стала самой смертельной для США. Главный врач Филадельфии проигнорировал своих советников и разрешил провести парад в центре города, посвященный Первой мировой войне. Вирус H1N1 распространился среди толпы, а парад потом начали называть самым смертельным в мире. В то время, пока чиновники настаивали, что бояться нечего, люди видели, как их соседи болели и умирали с необычайной скоростью. А массовые могилы постоянно копали.

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"Это только грипп", - постоянно повторяли чиновники.

В конце ноября сирены в Сан-Франциско сообщили гражданам, что после шести недель карантина они могут выйти на улицу и снять маски. Сан-Франциско, как и многие города на Западе, после подавления первой волны начал готовиться ко второй, сделав маски обязательными. Людей бросали в тюрьмы за нарушение карантина. Однако, такие жесткие меры дали свои плоды. Уровень заражения в городе был значительно ниже, чем в других мегаполисах. Впрочем, Сан-Франциско расслабился слишком рано. И в декабре началась новая волна, которая охватила новогодние праздники. Количество смертей в городе перевалило за тысячу. Но это была последняя и наименее смертоносная волна испанского гриппа.

Какие выводы можно сделать из жестокого опыта 1918-1919 годов? Для Барри, который 15 лет назад стал членом администрации Джорджа Буша-младшего с целью подготовить правительство к пандемии, ответ очевиден: реагировать нужно как можно быстрее, ослаблять карантин как можно осторожнее, а еще говорить людям правду.

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Вместо этого он видит отрицание чиновников США, за которыми следует хаотичная федеральная реакция и вакуум лидерства. Вашингтон и отдельные штаты соревнуются между собой за одни и те же средства первой необходимости, а теперь еще и готовятся резко отменить карантин.

"Теперь у нас есть планы, даже отработанные на учениях планы. Мы потратили миллиарды долларов на подготовку к тому, что сейчас происходит. Федеральные агентства были научены разбираться с такими проблемами. Но в результате мы получили пшик", - сказал эксперт.