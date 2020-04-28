В общественном транспорте Тбилиси рассаживать пассажиров будут специальные люди

Когда транспорт грузинской столицы возобновит свою работу - пока неизвестно.

В общественном транспорте грузинской столицы появятся люди, которые будут указывать пассажирам, куда садиться.

Как пишет "Грузия Online", об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Чиновник уточнил, что власти следят за существующим эпидемиологическим положением и решение о возобновлении работы общественного транспорта мэрия примет после того, как это будет рекомендовано со стороны соответствующих лиц.

По словам Каладзе, "возможно нам придется жить вместе с новым коронавирусом и до создания вакцины соблюдать дистанцию и соответствующие рекомендации".

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"Что касается возобновления работы общественного транспорта, это случится тогда, когда со стороны специалистов отрасли будут даны соответствующие указания. Разумеется, очень многое будет зависеть от рядовых граждан. В общественном транспорте у нас будут люди, которые укажут пассажирам, как им нужно садиться, как стать, однако осторожность и благоразумие общества все же важны с этой точки зрения", - заявил Каладзе.

Как сообщал УНИАН, случаи повторного нарушения правил чрезвычайного положения или карантина в Грузии будут наказываться тюремным заключением сроком на шесть лет.

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