В Грузии за повторное нарушение правил карантина будут сажать в тюрьму

Сейчас за нарушение правил ЧП в Грузии люди платят штраф около тысячи долларов.

Случаи повторного нарушения правил чрезвычайного положения или карантина в Грузии будут наказываться тюремным заключением сроком на шесть лет.

Об этом сообщает ИА «Новости – Грузия».

Парламент страны принял в третьем чтении поправки в законодательство о штрафах и уголовной ответственности в связи с нарушением правил карантина и самоизоляции. Утверждение состоялось на сегодняшнем заседании, поправки поддержали 78 депутатов.

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Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе отметил, что парламент принял ужесточающую меру для исполнения декрета президента о действии чрезвычайного положения, поскольку «мы ежедневно сталкиваемся с фактами неповиновения некоторых граждан, которые игнорируют требования карантина и введенного комендантского часа».

Он напомнил, что в настоящее время за нарушение правил ЧП в Грузии физические лица платят штраф в размере 3 тысяч лари (около 1000 долларов), а юридические лица - 15 тысяч лари (около 4,700 долларов).

По данным Минздрава, в Грузии выявлены 420 заражений коронавирусной инфекцией.

Первый случай заражения был установлен медиками 26 февраля на границе с Азербайджаном у гражданина Грузии, возвращающегося из Ирана.

Как сообщал УНИАН, грузинские власти с 21 марта ввели в стране ЧП для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а с 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 6 утра. Накануне режим ЧП был продлен до 22 мая.

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