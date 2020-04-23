В Грузии за повторное нарушение правил карантина будут сажать в тюрьму
Случаи повторного нарушения правил чрезвычайного положения или карантина в Грузии будут наказываться тюремным заключением сроком на шесть лет.
Об этом сообщает ИА «Новости – Грузия».
Парламент страны принял в третьем чтении поправки в законодательство о штрафах и уголовной ответственности в связи с нарушением правил карантина и самоизоляции. Утверждение состоялось на сегодняшнем заседании, поправки поддержали 78 депутатов.
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Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе отметил, что парламент принял ужесточающую меру для исполнения декрета президента о действии чрезвычайного положения, поскольку «мы ежедневно сталкиваемся с фактами неповиновения некоторых граждан, которые игнорируют требования карантина и введенного комендантского часа».
Он напомнил, что в настоящее время за нарушение правил ЧП в Грузии физические лица платят штраф в размере 3 тысяч лари (около 1000 долларов), а юридические лица - 15 тысяч лари (около 4,700 долларов).
По данным Минздрава, в Грузии выявлены 420 заражений коронавирусной инфекцией.
Первый случай заражения был установлен медиками 26 февраля на границе с Азербайджаном у гражданина Грузии, возвращающегося из Ирана.
Как сообщал УНИАН, грузинские власти с 21 марта ввели в стране ЧП для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а с 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 6 утра. Накануне режим ЧП был продлен до 22 мая.
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