США обвинили китайских хакеров в атаке на разработчиков вакцины от коронавируса
Минюст США обвинил китайских хакеров во взломе компьютерных систем разработчиков вакцины от коронавируса.
Отмечается, что хакеры исследовали уязвимости компьютерных сетей компаний, которые разрабатывали вакцины и лекарства от коронавируса, сообщает НВ со ссылкой на Associated Press
Минюст отмечает, что украденные данные планировали использовать для передачи китайскому правительству. Хакерам инкриминируют кражу тайны и групповое мошенничество в сети.
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"Китай занял свое место в одном ряду с Россией, Ираном и Северной Кореей - в этом позорном клубе государств, которые предоставляют безопасное убежище киберпреступникам в обмен на готовность этих преступников по первому звонку работать на пользу государства, чтобы утолить неуемную жажду Коммунистической партии Китая к тяжело заработанной интеллектуальной собственности американских и других некитайских компаний, в том числе к исследованиям COVID-19", - заявили в Минюсте США.
Как сообщал УНИАН, британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил в четверг, что хакеры, которых поддерживает Россия, пытаются украсть исследования, касающиеся вакцин и лечения COVID-19, из академических и фармацевтических учреждений по всему миру.
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