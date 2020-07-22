США обвинили китайских хакеров в атаке на разработчиков вакцины от коронавируса

Минюст США отмечает, что украденные данные планировали использовать для передачи китайскому правительству.

Минюст США обвинил китайских хакеров во взломе компьютерных систем разработчиков вакцины от коронавируса.

Отмечается, что хакеры исследовали уязвимости компьютерных сетей компаний, которые разрабатывали вакцины и лекарства от коронавируса, сообщает НВ со ссылкой на Associated Press

Минюст отмечает, что украденные данные планировали использовать для передачи китайскому правительству. Хакерам инкриминируют кражу тайны и групповое мошенничество в сети.

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"Китай занял свое место в одном ряду с Россией, Ираном и Северной Кореей - в этом позорном клубе государств, которые предоставляют безопасное убежище киберпреступникам в обмен на готовность этих преступников по первому звонку работать на пользу государства, чтобы утолить неуемную жажду Коммунистической партии Китая к тяжело заработанной интеллектуальной собственности американских и других некитайских компаний, в том числе к исследованиям COVID-19", - заявили в Минюсте США.

Как сообщал УНИАН, британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил в четверг, что хакеры, которых поддерживает Россия, пытаются украсть исследования, касающиеся вакцин и лечения COVID-19, из академических и фармацевтических учреждений по всему миру.

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