Американские спецслужбы провели разъяснительную работу с компаниями, которые могут стать целями шпионов.

Контрразведка США в пятницу предупредила американскую космическую отрасль об опасности со стороны иностранных разведывательных организаций, которые хотят похитить исследовательские и коммерческие секреты для усиления космических программ своих стран.

"Мы ожидаем растущих угроз для этого растущего сектора экономики США... Китай и Россия являются одними из главных угроз иностранных разведок для американской космической промышленности", - сказал Reuters представитель контрразведки США.

Как отмечается, ФБР, Национальный центр контрразведки и безопасности и Управление специальных расследований ВВС США выпустили двухстраничный бюллетень. В нем указывается, что неустановленные иностранные организации использовали кибератаки и такие методы, как стратегические инвестиции через совместные предприятия и приобретения, чтобы получить доступ к космической отрасли США.

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Таким образом официальный Вашингтон пытается повысить осведомленность о проблеме, которая давно беспокоит сотрудников контрразведки и стала более приоритетной, поскольку космическая промышленность США тратит миллиарды долларов на разработку новых ракет и других технологий.

В документе призвали компании быть осторожными в отношении запросов на посещение объектов и попыток собрать конфиденциальную информацию на конференциях. Также указывается, что отдельные сотрудники могут получить предложения по консультациям или продаже конфиденциальной информации.

Представителей отрасли просят связаться со спецслужбами, если будут хоть какие-то опасения относительно того, что они станут целями. Также призвали отслеживать "особые инциденты" и создавать программы "инсайдерской угрозы" в рамках проверки лиц на чувствительных должностях.

Разоблачение шпионов - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, моряк ВМС США стал китайским шпионом по просьбе мамы.

В то же время недавно в Польше раскрыли крупнейшую в истории страны разведывательную сеть РФ.

Также стало известно, что секретная академия КГБ обучала молодых людей соблазнять западных дипломатов.

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