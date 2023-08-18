Согласно оценке американской разведки, из-за минных полей украинские силы не смогут добраться до Мелитополя, жизненно важного транзитного узла оккупантов.

Разведывательное сообщество США предполагает, что украинские военные в ходе нынешнего контрнаступления не смогут достичь ключевого юго-восточного города Мелитополя. Если оценка окажется верной, это будет означать, что Киев не выполнит основную задачу по перерезанию сухопутного коридора России в Крым в этом году.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с засекреченным прогнозом. Он основан на жестком умении России защищать оккупированную территорию с помощью фаланги минных полей и траншей, которые, вероятно, побудят Украину и ее союзников указать на них как на причину, почему контрнаступление не достигло поставленных целей.

По словам официальных лиц США, украинские силы, которые продвигаются к Мелитополю из города Роботино, находящегося на расстоянии более 80 км, останутся в нескольких километрах от города.

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Отмечается, что Мелитополь имеет решающее значение для контрнаступления Украины, поскольку он считается воротами в Крым. Город находится на пересечении двух важных автомобильных дорог и железнодорожной ветки, которые позволяют России перебрасывать военный персонал и технику с полуострова на другие оккупированные территории на юге Украины.

"Но в первую неделю боев Украина понесла большие потери в борьбе с хорошо подготовленной обороной России, несмотря на наличие целого ряда недавно полученного западного вооружения, в том числе американских боевых машин Bradley, танков Leopard 2 немецкого производства и специализированных машин для разминирования", - пишет WP.

Совместные военные учения, проводимые американскими, британскими и украинскими военными, предполагали такие потери, но рассчитывали, что Киев примет потери как цену прорыва главной линии обороны России, заявили американские и западные официальные лица.

Но Украина решила уменьшить потери на поле боя и переключиться на тактику, опираясь на более мелкие подразделения для продвижения вперед на разных участках фронта. Это привело к тому, что за лето Украина получила постепенный прирост в разных карманах, пишет WP.

Путь к Мелитополю чрезвычайно сложен, и даже вернуть себе более близкие города, такие как Токмак, будет сложно, сказал военный аналитик из Института исследований внешней политики Роб Ли.

"У России там есть три основных оборонительных рубежа, а за ними - укрепленные города. Вопрос не только в том, сможет ли Украина прорвать один или два из них, а в том, смогут ли они прорвать все три и иметь достаточно сил после такого истощения, чтобы добиться чего-то более значительного, например, взять Токмак или что-то большее", - говорит он.

Как отмечает WP, мрачная перспектива, доведенная до сведения некоторых республиканцев и демократов на Капитолийском холме, уже спровоцировала игру обвинений на закрытых встречах. Некоторые республиканцы сейчас отказываются от просьбы президента Байдена о дополнительных 20,6 миллиарда долларов помощи Украине, учитывая скромные результаты наступления. Другие республиканцы и, в меньшей степени, агрессивно настроенные демократы обвиняют администрацию Байдена в том, что она не отправила более мощное оружие Украине раньше.

Однако официальные лица США отвергают критику в отношении того, что истребители F-16 или ракетные системы большей дальности, такие как ATACMS, привели бы к другому результату. "По-прежнему остается проблема прорыва главной линии обороны России, и нет никаких доказательств того, что эти системы были бы панацеей", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Ранее на этой неделе глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сказал, что США четко понимают сложность задачи, стоящей перед Украиной. "Пару месяцев назад я сказал, что это наступление будет долгим, кровавым и медленным. И это именно то, что есть: долгая, кровавая и медленная, и это очень, очень сложная битва", - сказал он.

Не достигнув поставленных целей, Милли отметил успехи Киева в унижении российских сил. "Русские находятся в довольно тяжелом состоянии. Они понесли огромное количество жертв. Их боевой дух невелик", - сказал генерал.

Украинские официальные лица заявили WP в частном порядке, что сроки зависят от того, насколько быстро войска смогут пройти через минные поля - сложный процесс, который истощил ресурсы вооруженных сил по разминированию на обширной территории.

Аналитики говорят, что проблемы, с которыми столкнулась Украина, многогранны, но почти все согласны с тем, что Россия превзошла ожидания, когда дело дошло до ее умения защищать оккупированную территорию.

"Наиболее определяющим фактором того, как продвигается это наступление, является качество российской обороны. У них было много времени, и они очень хорошо их подготовили… и очень затруднили продвижение Украины", - сказал Ли, отметив использование Россией окопов, мин и авиации.

Также WP пишет, что украинцы в течение нескольких месяцев направляли в Бахмут огромные ресурсы, в том числе солдат, боеприпасы и время, но они "потеряли контроль над городом" и добились "лишь скромных успехов" в захвате территорий вокруг него. И хотя ближний бой в траншеях в Бахмуте отличается от проблемы мин на юге, некоторые чиновники в администрации Байдена обеспокоены тем, что чрезмерная активность на востоке могла подорвать эффективность контрнаступления на юге.

"Новая оценка разведки согласуется с секретным прогнозом США от февраля, указывающим на то, что нехватка техники и силы может означать, что контрнаступление "значительно не соответствует" цели Украины по перерезанию сухопутного коридора в Крым к августу. В оценке, подробно изложенной в секретном документе, указано, что Мелитополь или Мариуполь преследуют цель "отказать России в доступе по суше в Крым"", - пишет WP.

Один из представителей министерства обороны США сказал, что, возможно, Украина может нарушить исторические нормы и продолжить контрнаступление в течение зимы, когда все, включая обеспечение солдат теплом, продовольствием и боеприпасами, становится намного сложнее.

Но это будет зависеть от нескольких важных факторов, таких как количество времени для отдыха, в котором нуждаются войска после тяжелого сезона боев. По словам представителя минобороны, это также будет зависеть от того, сколько специализированного оборудования и одежды для холодной погоды есть у ВСУ.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, по мненю аналитиков ISW, недавние успехи Украины в районах Роботино и Урожайного свидетельствуют о деградации российской обороны, поскольку оккупанты приложили значительные усилия, ресурсы и персонал для удержания этих районов.

Кроме того, передислокация российских сил из других районов также свидетельствует о том, что недавние наступления Украины значительно ослабили позиции россиян на западе Запорожской области.

Напомним, 16 августа в Минобороны Украины сообщили об освобождении Урожайного от оккупантов. Там отметили, что украинские войска закрепляются там на занятых рубежах.

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