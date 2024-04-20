До конца недели Палата представителей должна рассмотреть законопроект о финансировании помощи Украине.

Конгресс имеет высокие шансы принять новый законопроект о военной помощи Украине - впервые за более чем полгода. Но голосование еще может сорвать Дональд Трамп, который до сих пор не дал своей однозначной оценки этому документу, пишет Financial Times.

Когда и за что будут голосовать конгрессмены

Ожидается, что в эти выходные Палата представителей (нижняя палата) Конгресса США проголосует за пять отдельных законопроектов, предложенных спикером палаты Майком Джонсоном. Если их действительно примут, то потом эти законопроекты должны пройти через голосование в верхней палате Конгресса - Сенате. После этого законы должен подписать президент Байден.

Первый законопроект предусматривает выделение 60,8 млрд долларов на финансирование поставок оружия и оказание финансовой помощи Украине. Второй законопроект - военная помощь Израилю на сумму 26,4 млрд долларов. Третий законопроект - 8,1 млрд долларов на поддержку Тайваня и других стран Индо-Тихоокеанского региона. Как отмечает FT, эти три законопроекта - это по сути те же самые деньги, которые были предусмотрены в большом законопроекте, который предлагала администрация Байдена.

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Еще один законопроект касается конфискации российских активов, введения новых санкций против России, Китая и Ирана, а также запрета TikTok в США, что тоже лежит в контексте антикитайских санкций. Пятый законопроект направлен на повышение безопасности границы США с Мексикой.

Каковы шансы, что законопроекты таки примут

До сих пор Джонсон, близкий соратник Дональда Трампа, блокировал все попытки провести через Палату представителей закон о помощи Украине. Как отмечает FT, его сдерживало сопротивление группы радикальных изоляционистов в Республиканской партии, которые выступают резко против помощи Украине и угрожают самому Джонсону отставкой, если он вынесет закон на голосование.

Однако в последнее время Джонсон испытывает все большее давление со стороны умеренных республиканцев, которые поддерживают Украину. План Джонсона с пятью законопроектами - это его попытка уравновесить враждующие фракции Республиканской партии и таки провести закон о помощи Украине через Палату представителей.

Дополнительным стимулом для него стали все более тревожные новости с фронта в Украине и массированная атака Ирана на Израиль. Но главное - демократы, в том числе и сам Джо Байден уже заявили, что готовы поддержать предложенный Джонсоном пакет из пяти частей.

Как отмечает FT, предшественник Джонсона на посту, Кевин Маккарти, был уволен после того, как в сентябре вынес на голосование старую версию закона о помощи Украине. Джонсон боялся, что радикальные республиканцы сделают то же самое и ему. Но тогда за отставку спикера голосовали и демократы, а в этот раз в Демпартии дали понять, что за отставку Джонсона голосовать не будут. Это и есть страховка для спикера, ведь у радикалов-республиканцев не хватит голосов, чтобы самостоятельно уволить Джонсона.

Трамп еще может все сорвать

Главной проблемой во всем этом остается неопределенная позиция Дональда Трампа, который имеет значительное неформальное влияние на республиканцев в Палате представителей. Он давно высказывал скепсис относительно финансирования военных усилий Украины.

Но на этот раз бывший президент США не выразил четкой позиции по инициативе Джонсона. Более того, на днях он публично похвалил спикера за "очень хорошую работу".

В четверг Трамп опубликовал длинное заявление в своих соцсетях, в котором призвал Европу сделать больше для поддержки Украины, но так и не обозначил свое отношение к новому законопроекту о помощи Киеву.

Западная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Нидерланды безотлагательно выделяют более €200 млн на помощь Украине. По словам министра обороны страны, Киеву нужны системы ПВО малой дальности, которые можно использовать для борьбы с атаками беспилотников.

Также мы рассказывали, что Украина и Германия запустят несколько оборонных проектов в ближайшие дни. Некоторые из этих проектов будут иметь максимальную "безопасность".

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