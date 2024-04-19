Шумер добавил, что надеется на поддержку законопроектов со стороны Палаты представителей, поскольку "промедление дорого обошлось США и их союзникам".

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что сенат США "быстро" примет законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в частности о помощи Украине.

"Если Палата представителей отправит Сенату пакет законопроектов по национальной безопасности, мы быстро отправим его президенту США Джо Байдену", - написал он в твиттере.

Шумер добавил, что надеется на поддержку законопроектов со стороны Палаты представителей, поскольку "промедление дорого обошлось США и их союзникам".

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Он также напомнил, что на этой неделе провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Если США не поддержат Украину, они проиграют войну российскому президенту Владимиру Путину", - подчеркнул политик.

Законопроект о помощи Украине - детали

В пятницу, 19 апреля, Палата представителей Конгресса США провела процедурное голосование за законопроекты об иностранной помощи, в том числе и Украине, что позволит вынести их на дальнейшее рассмотрение. Такое решение поддержали 316 республиканцев и демократов.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пообещал "немедленно подписать" законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню, когда документы будут одобрены Конгрессом.

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