По словам министра обороны страны, Украине нужны системы ПВО малой дальности, которые можно использовать для борьбы с атаками беспилотников.

Нидерланды безотлагательно выделяют более €200 млн на военную помощь Украине. Об этом в пятницу, 19 апреля, во время заседания совета Украина - НАТО сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По ее словам, средства пойдут на новые инициативы по быстрой поставке Украине дополнительных боеприпасов ПВО и артиллерии. Также Нидерланды выделят Украине 60 млн евро на системы ПВО малой дальности, которые можно использовать для борьбы с атаками беспилотников.

"Средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы крайне необходимы Украине. Ситуация грозит стать критической. Ресурсы, которые сейчас предоставляют Нидерланды, уже на европейском континенте и будут доставлены в Украину как можно быстрее. Сейчас мы все должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину", - говорится в заявлении.

Военная помощь Нидерландов Украине

На днях стало известно, что Нидерланды выделили дополнительно более 4 миллиардов евро для Украины. Страна также выделила дополнительные финансы на укрепление ПВО и боеприпасов собственных вооруженных сил.

До этого Нидерланды выделили средства для помощи Украине. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, страна выделила еще миллиард евро на военную помощь Киеву и 400 млн евро на восстановление.

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