Некоторые из этих проектов будут иметь максимальную "безопасность".

Украина и Германия планируют запустить несколько совместных проектов в сфере военного производства. Сейчас в Киеве с этой целью находится делегация во главе с министром экономики ФРГ Робертом Хабеком, пишет Politico.

Отмечается, что оборонный концерн Rheinmetall, который и до этого поставлял много оружия Украине, уже анонсировал свои намерения развивать оборонную промышленность Украины - заводы по обслуживанию легкой бронетехники и производства артиллерийских боеприпасов.

По данным Politico, кроме представителей Rheinmetall, в состав делегации во главе с Хабеком в Украину приехали представители компании Diehl, которая задействована в производстве системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также FAE-Group и Quantum Systems, которые предоставляют машины для разминирования и разведывательные дроны.

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"Ожидается, что в течение следующих нескольких дней Хабек и киевское правительство запустят несколько проектов немецко-украинского промышленного сотрудничества - некоторые из них под усиленной безопасностью", - пишет издание.

Также в состав делегации входят две энергетические компании, которым поручено обеспечить в Украине децентрализованное производство электроэнергии с помощью возобновляемых источников энергии.

Неназванный немецкий чиновник, который раскрыл детали этого визита, отметил, что Роберт Хабек выражал разочарование медленными темпами западной помощи Украине и это побудило его взять дело в свои руки.

Оружие для ВСУ: последние новости

Как писал УНИАН, главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и министру обороны Рустему Умерову представили новейшие образцы украинской военной техники. Среди них модернизированная боевая машина пехота БМП-1ТС с украинским модулем "Спис-Синтез". Также была представлена бронемашина Oncilla и другая техника. Наиболее интересным образцом стала шестиколесная бронемашина, которую ранее нигде не видели, ее название не афишируется.

Также мы рассказывали, что одной из главных потребностей украинской армии являются системы ПВО. По словам экс-заместителя главы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, чтобы стратегически изменить ситуацию с защитой неба, Украине нужно не менее 25 батарей Patriot с запасом зенитных ракет к ним.

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