Министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
Читайте также"Кровь" на руках Кремля: посольство России в Чехии облили кетчупом (фото)Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
В МИД вызвали Посла Чешской Республики Витезслава Пивонька.
"Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. В. Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников Посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата». Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны", - говорится в сообщении.
От Чехии потребовали привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории Посольства России в Чехии.
Чешские обвинения в адрес РФ
- Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году.
- Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.
- По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.
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