Им сказали до 19 апреля покинуть территорию РФ.

Министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Читайте также"Кровь" на руках Кремля: посольство России в Чехии облили кетчупом (фото)Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В МИД вызвали Посла Чешской Республики Витезслава Пивонька.

"Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. В. Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников Посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата». Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны", - говорится в сообщении.

От Чехии потребовали привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории Посольства России в Чехии.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Автор: Людмила Жерновская