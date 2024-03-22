К вето России в результате рассмотрения документа присоединился Китай.

Россия и Китай заблокировали резолюцию Совета безопасности ООН по стабилизации ситуации в секторе Газа, инициированную. США. В частности, в РФ назвали документ "пустым риторическим упражнением", призванным "подыграть" американским избирателям. Об этом информирует Politico.

Как известно, инициированная США резолюция предусматривала поддержку "немедленного и устойчивого" прекращения огня в войне Израиля и ХАМАС при условии освобождения заложников. Документ также осуждал террористические атаки палестинской боевой группировки ХАМАС 7 октября и атаки йеменских повстанцев-хуситов в Красном море. При этом подчеркивалась необходимость решения о создании двух государств для решения израильско-палестинского конфликта, длящегося десятилетиями.

"Формулировка резолюции была самой острой на сегодняшний день из тех, которые Соединенные Штаты предлагали мировой организации относительно войны Израиля и ХАМАС. В предыдущих резолюциях США лишь призывали к приостановлению боевых действий и накладывали вето на предыдущие резолюции, которые содержали призывы к "немедленному" прекращению огня", - пишет издание.

Отмечается, что предложение США также содержало положения, которые, вероятно, разозлили бы Израиль, включая положения, в которых высказывалось "серьезное беспокойство" относительно будущей израильской операции в городе Рафах на юге Газы и требование открыть больше пограничных переходов между Израилем и Газой, чтобы улучшить поступление помощи на территории.

"Хотя большинство членов Совета безопасности проголосовали за резолюцию, Россия, Китай и Алжир проголосовали против. Россия и Китай являются постоянными членами Совета безопасности, и они, как и США, могут накладывать вето на действия этого органа. По мере развития войны в Газе Россия, Китай и Соединенные Штаты часто использовали право вето, чтобы остановить соответствующие действия в Совете безопасности, что в значительной степени парализовало орган", - говорится в материале.

СМИ также приводит слова посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд, которая назвала Россию и Китай "циничной" и "лицемерной" оппозицией.

"Это было самое смертоносное нападение на евреев со времен Холокоста. И постоянный член этого совета не может это даже осуждать. Мне жаль. Это действительно возмутительно, и это ниже достоинства этого органа. Россия и Китай просто не хотели голосовать за резолюцию, написанную Соединенными Штатами, потому что они скорее хотят нашей неудачи, чем успеха этого совета", - сказала дипломат.

Конфликт между Израилем и Палестиной - последние новости

Четыре страны Евросоюза готовы признать Палестинское государство. Испания, Ирландия, Словения и Мальта ждут "соответствующих условий и обстоятельств, которые могут способствовать успешному мирному процессу".

Страны также согласились с необходимостью немедленного прекращения огня в регионе, освобождения заложников и увеличения гуманитарной помощи в Газу.

Ранее УНИАН сообщал, что Израиль перед наступлением планирует эвакуировать жителей Рафаха в "гуманитарные зоны" в Газе. Их должны обеспечить едой, водой и другими необходимыми вещами.

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