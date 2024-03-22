Испания, Ирландия, Словения и Мальта ждут "соответствующих условий и обстоятельств, которые могут способствовать успешному мирному процессу".

Четыре страны Европейского Союза соглашаются признать Палестинское государство, "когда будут соответствующие условия и обстоятельства могут способствовать успешному мирному процессу". Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров Испании, Ирландии, Словении и Мальты, опубликованном главой испанского правительства Педро Санчесом.

Отмечается, что страны также согласились с необходимостью немедленного прекращения огня в регионе, освобождения заложников и увеличения гуманитарной помощи в Газу.

"Мы согласны с тем, что единственный способ достичь длительного мира и стабильности в регионе - это реализация решения о создании двух государств, когда Израиль и Палестина живут бок о бок, в мире и безопасности. Мы вместе обсудили нашу готовность признать Палестину и подтвердили, что мы сделаем это, когда она сможет сделать положительный вклад и обстоятельства будут подходящими", - говорится в заявлении.

Конфликт между Израилем и Палестиной - последние новости

Израиль перед наступлением планирует эвакуировать жителей Рафаха в "гуманитарные зоны" в Газе. Их обеспечат едой, водой и другими необходимыми вещами.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что гуманитарные зоны создадут совместно с "международным сообществом" для размещения переселенцев.

Ранее УНИАН сообщал, что Израиль нашел подземную базу ХАМАС под штаб-квартирой ООН в Газе. В ЦАХАЛе убеждены, что сотрудники агентства ООН не могли не знать о подземной базе под ними.

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