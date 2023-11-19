Президент США предупредил Израиль о последствиях продолжения его силовой политики против палестинцев.

После окончания военной операции Израиля в секторе Газа Палестина должна получить полную независимость, чтобы принести мир на Ближний Восток. Такое мнение высказал президент США Джо Байден в авторской статье для The Washington Post.

"Палестинский народ заслуживает собственного государства и будущего, свободного от ХАМАС. Решение о двух государствах — двух народах, живущих бок о бок в условиях равных свобод, возможностей и достоинства, — вот куда должен привести путь к миру", — заявил Байден.

Американский лидер выразил уверенность, что это "единственный способ" обеспечить стабильный мир для израильтян и палестинцев.

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По мнению Байдена, когда Израиль покончит с группировкой ХАМАС, территории Западного берега реки Иордан и сектор Газа должны быть объединены под управлением обновленной палестинской администрации. Он также высказался за то, чтобы все стороны, в том числе международное сообщество занялись решением проблемы двух государств.

"Газа больше никогда не должна использоваться как платформа для терроризма", – подчеркивает Байден.

При этом американский лидер предостерег Израиль от продолжения политики оккупации палестинских территорий.

"Не должно быть насильственного перемещения палестинцев из Газы, повторной оккупации, осады или блокады и сокращения территории. (...) Экстремистское насилие против палестинцев на Западном берегу должно быть прекращено, а совершающие насилие должны быть привлечены к ответственности", – отметил он и добавил, что израильским экстремистам будут отказывать в американских визах.

Война Израиля против ХАМАС – последние новости

Как писал УНИАН, в секторе Газа продолжаются бои между ХАМАС и армией Израиля. Ранее озвученные надежды на освобождение заложников и паузу в боях опровергли.

Также мы рассказывали, что Иран, по всей видимости, не собирается развязывать полномасштабную войну с Израилем. Нападение ХАМАС на Израиль стало для Тегерана сюрпризом, который лишь добавил проблем.

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