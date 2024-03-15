Их обеспечат едой, водой и другими необходимыми вещами.

Израиль перед наступлением на город Рафах хочет эвакуировать его мирных жителей в "гуманитарные зоны" в центральной части сектора Газа.

Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, пишет The Washington Post. По его словам, гуманитарные зоны создадут совместно с "международным сообществом" для размещения переселенцев и обеспечения их едой, водой и другими необходимыми вещами.

При этом Израиль планирует "затопить" Газу с помощью. В то же время представители США на условиях анонимности заявили, что пока нет никаких признаков того, что израильские войска собираются войти в Рафах в ближайшее время.

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Один из чиновников отметил, что лидеры Израиля частично используют угрозу вторжения в Рафах для давления на ХАМАС, чтобы тот согласился на шестинедельное соглашение о прекращении огня с освобождением заложников. В то же время добавляется, что военную операцию в городе на юге Газы поддерживает не только премьер-министр Биньямин Нетаньяху, но и правительство Израиля.

В США же продолжают оказывать гуманитарную помощь Газе через воздушные и морские коридоры.

Бои в Газе - последние новости

Армия обороны Израиля выполнила основные задачи в северной части сектора Газа и прекращает там активные боевые действия. Теперь основное внимание будет уделено центральной и южной части анклава.

Хагари признал, что зачистка остальной части анклава потребует времени, поэтому боевые действия будут продолжаться и в 2024 году.

Недавно Израиль нашел подземную базу ХАМАС под штаб-квартирой ООН в Газе.

Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться еще много месяцев.

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