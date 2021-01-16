Комиксы выходили с 1930 по 1976 год.

Отклоненный вариант обложки комикса «Приключения Тинтина» с иллюстрацией художника Жоржа Проспера Реми (Эрже) установил новый мировой рекорд как самое дорогое произведение, связанное с этим видом искусства. Его продали на аукционе за 3,2 миллиона евро.

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Рисунок бельгийского художника Жоржа Проспера Реми, более известного под псевдонимом Эрже, в 1936 году был создан для обложки «Голубого лотоса» - пятого альбома из серии «Приключения Тинтина».

Комиксы о приключениях Тинтина выходили с 1930 по 1976 год. Ёще один альбом, начатый художником, вышел в 1986 году, уже после его смерти.

Что еще известно о проданной обложке

Обложка не пошла в печать из-за существовавших тогда типографских сложностей. Издатель Луи Кастерман объяснил художнику, что печать получится слишком дорогой, и убедил его изменить обложку.

Оригинальный рисунок Эрже подарил сыну Кастермана - семилетнему Жан-Полю. А тот убрал подарок в ящик. Там он находился до 1981 года, когда Жан-Поль попросил Эрже подписать работу.

На продажу рисунок размером 34 на 34 сантиметра выставил аукционный дом Artcurial.

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Автор: УНИАН