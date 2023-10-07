Публицист предрек падение двух режимов.

Решение о нападении ХАМАС на Израиль было принято, в частности под влиянием путинской агрессии в Украине, уверен политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Мне кажется, это серьезная ошибка всего этого "легиона зла", - заявил он.

Эксперт уверен, что Израиль ни перед чем не остановится и проведет тотальную зачистку ХАМАС в Газе, а также ударит по ядерному комплексу Ирана.

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По мнению Пионтковского, в последствии все это приведет к падению иранского режима.

"Мы увидим гигантские изменения: ликвидацию фашистского режима Ирана, которая совпадет по времени с ликвидацией фашистского режима Путина. У нас в перспективе уничтожение двух элементов "легиона смерти"… Я очень оптимистически смотрю на ближайшие события", - добавил он.

Почему ХАМАС смог прорваться в Израиль - мнение

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, армия Израиля давно деградировала и погрязла во внутренних проблемах коррупционного и внутриполитического характера. Именно эти проблемы себя явили во всей трагической "красе" при вторжении в страну группировки ХАМАС 7 октября, считает эксперт.

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