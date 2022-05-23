Закон определяет критерии, по которым лицо может быть отнесено к кругу тех, на кого распространяется действие такой санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", которым упрощена процедура конфискации имущества россиян под санкциями.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Закон устанавливает новый вид санкций в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться. Определены четкие критерии, по которым лицо может быть отнесено к кругу тех, на кого распространяется действие таких санкций.

"Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, которые в тот или иной способ поддерживают агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников", – отметил глава государства.

Так, определено, что ответственным за поиск активов и обращение в суд будет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц. Ожидается, что таким органом станет Министерство юстиции. Оно должно организовать работу по выявлению и розыску таких, подлежащих блокировке активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны.

Дела о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада проголосовала за этот закон 21 апреля. Однако президент вернул его со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения. 12 мая состоялось принятие закона с предложениями главы государства.

Как отмечал глава НАЗК Александр Новиков, принятие этого закона позволит конфисковать активы, которые составляют миллиарды гривен, бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил странам-партнерам подписать многосторонний договор для передачи арестованных российских средств и активов на восстановление Украины.

По его словам, "на основе такого договора российские средства и имущество, которые находятся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все, кто пострадал от российской агрессии, смогут получить соответствующую компенсацию".

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