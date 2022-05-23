Зеленский подписал закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", которым упрощена процедура конфискации имущества россиян под санкциями.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Закон устанавливает новый вид санкций в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться. Определены четкие критерии, по которым лицо может быть отнесено к кругу тех, на кого распространяется действие таких санкций.

"Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, которые в тот или иной способ поддерживают агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников", – отметил глава государства.

Так, определено, что ответственным за поиск активов и обращение в суд будет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц. Ожидается, что таким органом станет Министерство юстиции. Оно должно организовать работу по выявлению и розыску таких, подлежащих блокировке активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны.

Дела о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада проголосовала за этот закон 21 апреля. Однако президент вернул его со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения. 12 мая состоялось принятие закона с предложениями главы государства.

Как отмечал глава НАЗК Александр Новиков, принятие этого закона позволит конфисковать активы, которые составляют миллиарды гривен, бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил странам-партнерам подписать многосторонний договор для передачи арестованных российских средств и активов на восстановление Украины.

По его словам, "на основе такого договора российские средства и имущество, которые находятся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все, кто пострадал от российской агрессии, смогут получить соответствующую компенсацию".

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