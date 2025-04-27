Риф имеет площадь около 200 квадратных метров, но это объект с большим стратегическим значением.

Китай установил контроль над спорным рифом Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, всего в нескольких километрах от стратегического филиппинского форпоста Титу. Напряжение между Пекином и Манилой обостряется, пишет Financial Times.

Для чего Пекину Сэнди-Кей

По данным военного канала государственного вещателя CCTV, китайская береговая охрана в этом месяце "внедрила морской контроль и осуществляла суверенную юрисдикцию" над Сэнди-Кей, развернув китайский флаг и объявив о суверенитете на островах Спратли.

Это первый случай за последние годы, когда Китай официально устанавливает свой флаг на ранее незанятом рифе.

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Эти события разворачиваются параллельно с подготовкой Филиппин и США к масштабным учениям "Баликатан", которые будут включать тренировки по защите побережья и захвату островов вблизи Спратли.

Несмотря на небольшие размеры - около 200 квадратных метров, Сэнди-Кей имеет стратегическое значение. Его территориальное море пересекается с водами вокруг острова Титу, важной точки наблюдения Филиппин за активностью Китая.

Белый дом выразил обеспокоенность из-за действий Пекина. Джеймс Хьюитт, представитель Совета национальной безопасности, сказал:

"Такие действия угрожают региональной стабильности и нарушают международное право. Мы тесно консультируемся с нашими партнерами и остаемся преданными свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".

Официальное заявление Пекина о суверенитете усиливает опасения, что Китай может начать создавать новые искусственные острова.

Морская активность Китая

В течение последних двух лет Филиппины активизировали патрулирование и научные миссии в этом регионе для мониторинга китайской деятельности. Морские эксперты считают, что масштабное рекультивирование маловероятно, поскольку существующие китайские объекты в регионе обеспечивают достаточное военное присутствие.

В настоящее время постоянного присутствия Китая на Сэнди-Кей нет; по словам филиппинского чиновника по морской безопасности, береговая охрана КНР покинула риф после установления флага.

В то же время официальное заявление сигнализирует о возможном усилении китайской активности вблизи Титу. Филиппины модернизируют базу на острове Титу с конца 2023 года, совершенствуя взлетно-посадочную полосу и инфраструктуру для противодействия активности Китая.

Лайл Моррис, бывший эксперт Пентагона, объяснил:

"Китай годами установил почти постоянное присутствие вокруг Сэнди-Кей, в основном используя свои морские ополчения для окружения прилегающих вод. Они усилили свое присутствие с тех пор, как Филиппины начали укреплять остров Пагаса (Титу) и его взлетно-посадочную полосу".

Моррис отметил, что это скорее "тактический шаг", а не серьезное испытание для США. Это создает давление на Филиппины и заставляет страну реагировать.

"Если бы Китай когда-то физически оккупировал это сооружение, Филиппины, вероятно, почувствовали бы себя обязанными ответить. Какой именно ответ - непонятно", - сказал он.

Эскалация происходит на фоне торговой войны между США и Китаем. Союзники США внимательно следят за реакцией администрации Трампа.

Мира Рапп-Хупер, бывший советник Совета национальной безопасности США, отметила: "Китайская Народная Республика годами усиливает давление на филиппинские форпосты. Но стоит отметить, что эти действия происходят на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем и являются именно теми действиями, на которые США трудно реагировать, одновременно пугая своего союзника на Филиппинах".

Китайский закон позволяет береговой охране задерживать иностранные суда в водах, которые Пекин считает своими, что повышает риск прямых столкновений с Филиппинами.

Военные мощности Китая на рифе Суби - неподалеку от Сэнди-Кей - включают ракеты, авиабазу, радары и глубоководный порт. Однако из-за статуса Суби как приливного рифа по международному праву он не имеет собственного территориального моря.

Пошлины США и Китая - последние новости

Недавно Reuters писал, что Китай готов отменить по шлины на некоторые американские товары. Среди них могут быть вакцины, химикаты и авиадвигатели, однако официального подтверждения достоверности этой информации нет.

В то же время CNN сообщало, что президент США Дональд Трамп намекнул на снижение пошлин в отношении Китая. По его словам, пошлины существенно снизятся, но не будут нулевыми.

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