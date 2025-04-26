Несмотря на решимость Apple диверсифицировать свою производственную базу, китайские власти препятствуют этим усилиям.

Компания Apple ускоряет планы по переносу производства iPhone в Индию, чтобы снизить зависимость от Китая, однако процесс протекает не без препятствий со стороны китайских властей. Портал The Information сообщает, что правительство начало блокировать поставки китайского оборудования для производства телефонов в Индию.

Согласно источнику, накануне китайские власти заблокировали поставку в Индию оборудования, необходимого одному из поставщиков Apple. Это оборудование было необходимо для проведения тестового производства iPhone 17.

Для проведения сделки поставщик создал фиктивную компанию в Юго-Восточной Азии, через которую приобрел необходимое оборудование и попытался переправить его на индийский завод Foxconn.

Видео дня

В The Information отмечают, что подобные случаи задержек и блокировок происходят все чаще. Так, Foxconn приходится ждать одобрения поставок несколько месяцев вместо прежних двух недель, а иногда китайские власти отклоняют заявки на экспорт без объяснения причин.

Apple планировала перенести большую часть производства iPhone для США в Индию к концу 2026 года, но действия китайских властей могут существенно замедлить или даже сорвать эти планы. Аналитики считают, что Китай стремится сохранить свое доминирующее положение в мировой электронике и не намерен добровольно уступать значительную долю рынка.

Пока что презентация серии iPhone 17 ожидается в сентябре. По слухам, в новом поколении все смартфоны предложат дисплеи Pro Motion с частотой 120 Гц и обновленную селфи-камеру на 24 Мп. А на смену модели Plus придет тонкий iPhone Air.

СМИ пишут, что новый указ Трампа может спровоцировать ощутимый рост цен на новинки. Согласно прогнозам, стоимость базовой версии iPhone с накопителем на 128 ГБ может вырасти с 799 до 1142 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: